賽馬會社區廚房成劏房戶第二個家　助鄰里建立互助網絡增強自信

香港賽馬會慈善事務部主管（青年發展及扶貧項目；人才及業界發展）應鳳秀（右二）、香港聖公會麥理浩夫人中心總幹事吳煜明（左二）、「賽馬會陽光鄰里互助中心」會員奇奇（左一）和嫻女士（右一）。

劏房空間狹窄，對住戶身心健康均有影響。香港賽馬會慈善信託基金於2016年開始推出一系列「賽馬會社區廚房」項目，並在2017年啟用首個社區廚房「賽馬會陽光鄰里互助中心 」（陽光中心），至今會員總數有1,579個家庭，為劏房戶提供團購活動、煮食空間、洗衣設備等。單親媽媽嫻女士與女兒相依為命、經濟拮据，但自參加陽光中心的「買餸特工隊」等活動後變得開朗，中心的各種服務也為她減輕負擔，笑言「我日日都會嚟（中心），連囡囡都幫手做義工，好有意義。」

「賽馬會社區廚房」是香港賽馬會慈善信託基金跨代扶貧的策略之一，為劏房戶在社區提供延展生活空間及全面支援。除位於葵涌的陽光中心外，另外4個位於觀塘、深水埗、荃灣和中西區的社區廚房亦配備了多項設施，包括洗衣房，社區藥房、健身設施、保健室、放鬆空間，以及為兒童玩樂學習而設的空間等。5個社區廚房項目自啟用以來，累計服務人數超過9,000人，服務人次更有20萬。

香港聖公會麥理浩夫人中心是負責營運陽光中心的機構，中心總幹事吳煜明表示，劏房環境阻礙兒童健康成長， 對家庭關係也有影響。現時中心有兩層合共約1 ,500呎的空間，當中有3個活動室， 除提供硬件設施， 讓街坊有煮食空間外，也會組織不同活動，讓街坊互相交流， 建立互助網絡，真正做到多方面「共享」。

香港賽馬會慈善事務部主管（青年發展及扶貧項目；人才及業界發展）應鳯秀表示，設立中心時也需考慮選址， 既要就近民居， 場地空間亦不可以細小，互助中心要「凝聚街坊」才會有人情味，營運機構在該區的社區網絡有助聯繫劏房戶，對社區廚房十分重要。

她舉例指陽光中心早前舉辦中秋節活動， 一眾街坊落樓就能參加，整個社區充滿溫情，而計劃轄下的5 間「社區廚房」均為劏房戶提供不同的社區資源，起標杆作用：「我們第一個社區廚房於2017年成立至今，多個社福及政府機構曾參觀我們的社區廚房，他們亦可因應不同需要，參與馬會慈善信託基金支持的其他計劃，如賽馬會逆境同行食物援助計劃，透過全港首創的網上自選食物包及24小時自助提取機，為有需要人士提供多元化及以人為本的貼心援助。」

嫻女士與女兒居住在約90平方呎的副房內，租金連水電費， 每月開支約4,500港元， 對單親媽媽的她來説是沉重負擔，此前更遑論付費予女兒補習；屋內又無活動空間， 嫻女士終日為生活而煩惱。不過，加入陽光中心後，可以使用洗衣乾衣服務，又透過加入中心的共購網絡，以實惠的價錢買到健康的食材及日用品，減輕其經濟負擔，她更透過中心申請政府和社區資源讓女兒補習，嫻女士更加入「買餸特工隊」幫助其他為口奔馳的劏房家庭買餸煮飯，認識同路人後讓她打開心扉，和女兄一起參加社區活動也令她感到十分有意義和滿足。

另一個「長駐」陽光屮心的街坊奇奇， 一家四口居住劏房逾7年。由於家中環境狹窄，頻繁家務令她腰患加劇， 與子女也偶有爭執，時時心情低落。自從參加陽光中心的活動， 例如婦女鈎織班和插花班等， 奇奇心態有所轉變， 學會紓壓、放鬆心情，更帶同子女一同參加中心活動，自己更成為義工導師， 將所學所得回饋社區。