深圳住宅爆炸1死事故　住戶曾要求檢修燃氣終取消

廣東省深圳市南山區粵海街道悅府二期一幢住宅大廈周三（11日）爆炸起火，有女子墮樓，事故造成1人死亡，無其他人受傷，初判是燃氣爆炸肇禍，起因正進一步調查。網傳業主群聊天截圖顯示，事發前一晚有鄰居發現燃氣洩漏的味道，並上報燃氣公司，公司派工人前來，最終未有排查。燃氣公司目前已停止向該幢樓供氣。

據報道，起火住宅的物業公司為深圳華潤物業管理有限公司，在現場處置的物業工作人員透露，燃氣公司周三中午12時左右曾到該幢住宅的住戶家中上門檢查，疑有住戶曾向燃氣公司反映出現燃氣洩漏。深圳市管道天然氣服務熱線工作人員證實，當日凌晨該大廈確有一名住戶報修，要求派員前去進行燃氣檢修工作。結果顯示，該公司派工作人員與住戶聯絡後，住戶最終取消了上門檢修。

現場救援人員表示，初步排查發現起火點位於該住宅大廈28層C戶附近，起火原因為燃氣爆炸，爆炸原因仍在排查。過火樓層主要為27層、28層、29層、30層和31層，涉事住戶中未發現被困者。救援人員又指，事發後救援人員趕至現場時，曾在該住宅15層附近聞到燃氣氣味。內媒另從司法拍賣網站了解到，今年5月起過火樓層的27層C戶已被法拍三次，均以流拍告終。