漢鼎書院欠債1億元　當中8千多萬為家長債券

港島南區黃竹坑私立學校漢鼎書院，有家長懷疑未能贖回早前購買的學校債券款項，涉款達60萬港元以上，執法部門在上月15至18日期間接獲11名市民報案，涉款共約580萬港元。書院校監徐莉今日(12日)接受傳媒訪問時承認欠債約1億港元。議員梁熙指，校方曾在周一(9日)舉行債權人會議時透露，學校面對的欠債中有8千多萬港元來自家長債券。

徐莉稱，營運書院的「益利樂生教育基金有限公司」欠債金額約1億港元，書院會堅持營運，冀以自身能力還清所有債務。她續指，正在與投資機構洽談，早前有投資者捐贈100萬港元以維持學校營運，但接洽過程複雜及漫長，校方會開源節流，包括招生、募集資金、關閉基金會辦公室等，若未能及時取得額外資金，最快會在下周退租辦公室。校方早前向家長派發通告，建議延長到期而尚未清退的建校債券費用至2029年底償還。徐莉表示，未有統計多少家長簽署通告，強調校方已表示願意承擔的態度，主動權在債權人手上。

梁熙今早在電台節目表示，1年半前開始收到求助，至今累計數十宗，學校在半年前曾向家長提出每月償還1萬港元，直至還清為止，但沒有兌現。他又指，債券已拖逾年，有老師被欠薪，家長感到擔心無法贖回債券。教育局半年前要求漢鼎書院暫停出售債券，校方改以募捐方式籌集資金。

教育界議員鄧飛呼籲家長可向教育局求助，目前最重要是學生利益。他認為學校不是上市公司，難以要求校方每年提交財務報表，提高帳目透明度。他提醒家長購買債券時，應了解自己有雙重角色，是消費者，同時也是投資者，心中要有數會面對甚麼風險。