降烈酒稅決議案獲通過　議員促每年公布因飲酒致病及死亡數據

立法會今日(12日)通過根據《應課稅品條例》決議案，即進口價200港元以上的烈酒，200港元以上部分的稅率由100%大幅減至10%。商界議員支持有關建議，指有助本港經濟及有利推動盛事發展，但有議員警告減稅非等同鼓勵市民暴飲，更要求政府在未來5年公在港人均酒精飲用量及酒精相關疾病的出現率、住院和死亡數據，強調數據是未來調整酒精飲品有關措施的重要憑據。

商界議員林健鋒相信能進一步推動香港成為國際頂尖的酒類貿易及分銷中心，創造龐大經濟效益，惠及旅遊、餐飲、展覽等多個行業，用美酒增添香港美食天堂的盛名，有利推動盛事發展。批發及零售界議員邵家輝相信即使減烈酒稅後，市民懂得判斷要飲幾多酒，亦不會用啤酒杯飲烈酒。

針對烈酒售價或降低，議員周浩鼎指飲酒要適可宜止，並非減稅就等同鼓勵市民暴飲，減稅只為促進相關貿易及經濟發展，相信如果清晰表達有關信息就能夠作出平衡，市民亦會明白。

醫療衞生界議員林哲玄強調酒精危害健康，與多種癌症有關，亦可引致肝硬化等疾病，酗酒更是不少社會問題與罪惡的根源，而他作為醫生，有責任為保障市民健康而發聲。他促請政府加強市民認識酒精的害處，亦要考慮限制酒類飲品的推銷，並在未來5年，每年公布包括烈酒與其他酒類飲品的銷售量、港人均酒精飲用量及酒精相關疾病的出現率、住院和死亡數據，強調數據是未來調整酒精飲品有關措施的重要憑據。

社福界議員狄志遠批評有關政策和國際趨勢背道而馳，又指今年5月，立法會才通過提高煙酒稅以降低吸煙率，但是短短幾個月後，則在烈酒稅上採取相反的做法，如此政策取向的不一致，不僅令人費解，更可能削弱在公共健康政策上的整體效果。他擔心降低烈酒稅會帶來負面的效果，建議政府重新評估下調烈酒稅對公共健康的長遠影響；制訂更全面的夜經濟提振方案，而不是單純依賴稅收的調整。

商務及經濟發展局局長丘應樺回應指出，在制訂調整烈酒稅的建議時，已充分平衡推動高端烈酒貿易、維持公共財政穩健和保障公眾健康等不同政策考慮。他強調政府從無鼓勵飲酒，對於推動經濟發展與保障公眾健康同樣重視，致力求取適當平衡，並一向針對及遏抑酒精依賴、酗酒及暴飲等行為，亦不鼓勵年輕人接觸酒精飲品，政府多年來一直就酒精相關的危害推行公眾教育。

他續稱，在雙重稅制下，香港絕大部分飲用烈酒的進口價，均在200元以下，佔香港市場約85%，稅率維持不變，今次下調烈酒稅不會為市民飲用烈酒提供誘因。