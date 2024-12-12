今年首10個月假冒官員騙案激增　 受害人多數為內地來港大學生

執法部門留意針對大學生的假冒官員騙案，在今年有上升趨勢。今年首10個月，全港錄得36,405宗騙案，比去年同期增加2,482宗(7%)，總損失額超過70億港元，比去年同期稍微下跌約5％。而整體騙案當中，874宗為假冒官員騙案，較去年同期增加93(12%)；損失金額達到14.2億港元，增幅超過一倍(增加 7.5億港元；113%)，今年單一最大損失金額為2.6億港元。

當中大部分受害人為內地來港的大學生。今年7月至9月，每月平均有24名大學生墮入假冒官員騙案，但於今年10月，有多達91名大學生受害人，升幅達2.8倍。這91名大學生受害人(18至34歲)，由本科生至博士生不等，73名均為內地來港學生。牽涉大學生受害人本年最大損失金額為570萬港元。

該宗最大損失金額案件發生於2022年4月，一名71歲女商人收到假冒香港入境處人員來電，聲稱受害人於內地因涉及一宗跨國洗黑錢案件而被上海公安局通緝，稱會拘捕及押解受害人到上海受審並凍結她所有資產。 隨後，騙徒要求與受害人獨自入住酒店，期間與受害人進行視像通話以確保她沒有報案。騙徒命受害人填寫自白書 ，並申報所有個人財產 ，同時指示受害人開設多個銀行戶口以便受害人將所有海外資金轉至新開的銀行戶口作清查之用。受害人根據騙徒指示，於2022年4月至2024年1月期間，合共轉帳2.6億港元到騙徒帳戶。騙徒其後指示受害人刪除電話內的所有對話內容，並稱將於3天內將其資金退回。騙徒其後逃去無蹤，受害人於今年初報案。

另外，涉及大學生受害人損失金額最大的案件發生於2024年9月，一名22歲就讀博士生一年級男生，收到假冒香港入境處人員來電，聲稱受害人於內地涉及一宗洗黑錢案件而被廣州公安局通緝。 電話其後轉駁到假公安，聲稱會協助受害人跟進及調查該案，並向他展示一張偽造的內地拘捕令。 受害人信以為真，根據騙徒指示，於2024年9月20日至11月14 日期間，合共轉帳570萬港元到騙徒帳戶。