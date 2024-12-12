經濟前景更差　總商會料經濟增長2.4%　可檢討公僕薪酬加幅

經濟復甦緩慢，政府早前估計本年度的財政赤字高達1，000億港元左右，又由原本預計今年全年實質本地生產總值增長為3.5%，後來又修訂至2.5%，有商界預測的數字更低。

香港總商會的預測本港今年實質經濟增長2.4%，估計明年放緩至2.3%，整體通脹率輕微回落至2%。今年底失業率估計3.1%，明年底或升至3.3%，又預計明年零售銷售預期恢復增長2%，扭轉今年的跌8.9%，但商品出口增長估計由8.9%減慢至2%。

對於財赤問題，總商會主席陳瑞娟認為社會不需要太擔心政府財赤，政府早年撥款到未來基金在今年的回報加倍，對財政有一定支持。她亦認為需要分開看待來自經常性支出及資本性支出帶來的赤字，需要接受因為持續發展而出現的赤字，並支持政府發債籌資。她亦建議避免減薪影響公務員士氣，但可以檢討薪資加幅。

雖然香港經濟仍面臨內外挑戰，但總商會指三跑道系統及啟德體育園等大型基建項目，將促進長遠經濟增長，提升本港競爭力。

另外，總商會在上月12至26日進行調查，收到219份有效回覆，近57%來自中小企。按行業劃分，近29%受訪企業是專業及商業服務業，逾19%為進出口及批發業，10%為金融服務業。

調查結果顯示，逾60%受訪企業表示今年首10個月營業額按年增加或大致維持不變，分別佔29.2%及31%；展望明年，有31%公司預期業務有所增長，45.2%預料業務維持不變。

對於本港未來12個月的經濟前瞻，有約18%企業表示正面，25%維持不變，另有44%表示看淡。 招聘意向方面，26%受訪企業計劃增聘人手，近50%維持人手不變，有約17%計劃裁減員工。

另外，近40%企業表示會向員工加薪，只有1.8%公司計劃減薪。調查結果亦顯示10%企業表示仍然難以聘請員工。

在投資情緒方面，企業普遍計劃嚴控開支，有61.2%受訪企業預期來年資本投資水平維持不變，較去年57.5%略為增加；約14.2%有意增加資本投資，只有11.4%打算縮減投資。

調查結果反映逾61%企業預期明年資本水平維持不變，比例高於去年的57.5%。部分企業對大灣區投資相對樂觀，亦有計劃增加對東盟及中東市場投資。