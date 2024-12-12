本港34%受訪僱主未來3個月會增聘人手　惟就業展望指數跑輸全球

經濟不景下，香港僱主預計明年首季招聘轉趨保守。人力資源機構今日(12日)公布的最新「就業展望調查」報告結果顯示，全球63%受訪僱主預期2025年第一季會凍結人手，甚至「炒人」縮減人手，本港就業展望意欲亦跑輸全球。不過與此同時本港仍面對嚴峻的人才短缺。

Manpower Group就業展望調查在全球訪問42個國家和地區，共40,413名僱主，所有受訪國家和地區除阿根廷外均錄得正面指數。2025年第一季全球淨就業展望指數為+25%，而香港的來季淨就業展望指數+6%，比全球推數+25%低出19個百分點。

受訪的525名香港僱主中，34%預算未來3個月將增加人手；表示縮減人手則有28%；而35%表示未有計劃在來季調整現時員工數目，經季節性調整的數據顯示，來季就業展望指數僅+6%，按季下跌2個百分點。其中，消費品及服務業和運輸及物流業的就業展望指教為-14%和-19%，為調查的7大行業之中最差的兩行業。相返工業與原料業、資訊科技業則錄+33%、+18%，為最佳兩行業。通訊媒體業、金融及房地產業及醫療保健及生命科學業則錄+2%至+4%。

另外，調查發現81%的企業預計明年將因缺乏人才而難以填補職位，較今年的78%增長3個百分點。受訪的525名僱主指出，當前最緊缺的技能包括資訊科技及數據、環境、社會及管治(ESG)風險管理、工程技能、可持續發展相關技能和 銷售/行銷技巧。報告又指，企業已開始提高工資(35%)、提供技能提升培訓(30%)、安排 彈性工作(27%)，尋找新的人才庫(23%)以及增加臨時員工(23%)吸引和留住人才。

進行調查的萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，整體零售銷售持續疲弱，削減消費品及服務業的招聘意願，期望深圳居民赴港的「一簽多行」恢復下，有助提振消費氣氛。她又說，美國總統當選人特朗普計劃在明年1月上任後，對中國進口貨物加徵關稅，預計將對香港的轉口貿易產生直接影響，令公司可能會更加審慎地管理人力資源，甚至凍結招聘或縮減員工規模。

機構又說，80%受訪公司明年會加「打工仔」人工，但幅度僅3%，按年下跌0.3百分點，僅因人才短缺而有相應加幅，轉工 反而有10%至15%加幅。另有70%公司表示今年會因應業績表現發放不固定花紅，平均約1.5個月工資。