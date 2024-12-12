大陸是否對台軍演各說各話　專家質疑缺乏佐證

台灣地區領導人賴清德出訪並過境美國後，大陸對台進行1996年台海導彈危機以來最大軍力展示。但有台灣軍事專家質疑此說法缺乏佐證，國安方面也沒提供航迹等更具體說法。台防務部門周四（12日）公布，截至當日早上6時的前24小時，偵獲大陸34架次軍機、16艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中22架次逾越台海中線。

據台方發布的台海周邊海空域動態，解放軍1架次輔戰機侵擾台灣北部空域；3架次主戰機進入北部空域；11架次主戰機及無人機侵擾中部空域；2架次輔戰機及無人機進入西南至東南空域；16架次主、輔戰機及無人機、直升機進入西南空域；1架次共軍無人機出現在東部空域。台防務部門表示，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。因應陸方軍事活動，台軍各部隊提高警覺，實戰演訓應對，除了恆春的聯勇操演，潮州跳傘場「挑燈夜跳」，連續兩天到晚上9時才結束。

台方發言人李問指，大陸此次軍事活動範圍非常廣，涵蓋整個第一島鏈甚至延伸到第二島鏈之間。但中華戰略前瞻協會研究員揭仲周三（11日）質疑，大陸如在東海、南海舉行大規模軍演，周邊國家一定有反應，但日本本月僅通報4次大陸軍艦的動態。他指出，現有各種迹象都很難支撐台方說法，若被美日各國看破手腳，將嚴重影響台灣與各國進行軍事合作的公信力。政治大學外交學系教授黃奎博也認為，目前這場「軍演」似乎已變成兩岸各說各話，如台政府操作過頭，恐造成美國政府困擾。