壹傳媒案黎智英續自辯　認曾指特朗普向中國實施嚴厲制裁非常聰明

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（12日）踏入第108日審訊。黎智英繼續自辯。就2020年7月，中國駐休斯敦總領事館在美國要求下被迫閉館一事，黎智英今承認曾形容特朗普非常聰明，「行動勝於空談」。黎坦承視此行動為制裁，但否認想鼓勵制裁。

黎智英今繼續接受辯方大律師關文渭主問。2020年7月22日，黎智英的Twitter（現稱X）帳戶轉發組織對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的貼文，內容提及英國暫停與香港的引渡協議。黎智英說，這是李兆富轉發的，自己不記得有沒有看過貼文，但無論如何，他認為事件並不重要，即使他讀過，也不會太在意。黎承認自己有英國護照。7月23日，李兆富透過WhatsApp向黎智英提到在美國要求下，中國駐休斯敦總領事館被迫閉館。黎智英當時回覆說，特朗普為着其競選計劃，向中國實施嚴厲制裁，是非常聰明。有別於拜登只懂說話，特朗普會作實際行動，「行動勝於空談」。

就着上述對話，黎智英說，他之所以形容特朗普聰明，是因為他認為，行動可以幫助特朗普連任，他並沒有鼓勵制裁，也沒有美化特朗普，只是陳述事實，「行動勝於空談」則屬形容字句。法官問黎智英，對他而言，要求中國駐休斯敦總領事館閉館是否屬制裁。黎智英稱，他視這要求為制裁及敵對行動。同日，黎智英的Twitter帳戶發貼文，提到英國推出新救生艇計劃。黎智英庭上指，國安法下，人們失去自由，年輕人能夠去外國享受自由的環境，是一件好事。他否認想鼓勵年輕人到外國繼續抗爭。

另外，同日的《蘋果日報》版面上方寫有「兩制蓋棺」字眼，旁邊的相片中則有「光時」口號。黎智英說，他不牽涉設定「兩制蓋棺」欄目名稱；就「光時」口號，他根本沒有留意有這圖片，而據法律意見指，如果圖片只用作報道，料不違法。黎智英強調，知道宣揚港獨屬違法。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022