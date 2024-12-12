拖慢中小企上市申請進度　議員：政府要摒棄怠政思維

世界經濟復甦乏力、多項全球問題加劇，許多行業都掙扎求存。法律界議員林新強今日(12日)在立法會辯論一個議員議案時，中小企業上市集資遇到聯交所和證監的審批制度不一致，拖慢上市申請的進度，政府小修小補便當改革，以致問題仍然存在，他希望政府摒棄以前「少做少錯，唔做唔錯」的怠政思維，積極迎難而上，做到識別、應變、求變，從規則制度上進一步全面深化改革，香港才可以發展得更好。

他又指與創科有關的知識產權，法律業界仍沒有見到希望，大概是2年前才修改了那條落後人家10幾年的版權條例，現時世界已經不一樣了，希望政府能夠緊貼時代發展，盡快推出版權條例的再進一步修訂條例，提交立法會討論。他指在香港從事創科，希望有新發明可以市場化，而不是流於學術研究，因此香港和全球，包括內地的知識產權規則都需要有所銜接的，希望政府盡快再次修例。

提及創新科技，議員尚海龍指香港面對的問題就是「科長技短」，市場化不足。為了促進香港本地創新成果的轉化和應用，建議政府積極採購本地研發成果，具體建議就是每一個政策局至少每年要採購4項向本地研發成果，15個政策局一共可採購60項。

他做法有利推動本地技術科研成果在實際生產當中的應用。政府通過採購本地科技成果，不但可以推進本地科技企業市場化的進程，還可以提升政府的工作效能。