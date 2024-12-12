假工作紀錄「呃秤」　兩機構挖掘機課程　遭勞工處撤回及暫停認可

廉政公署早前接獲投訴，指有人以虛假工作證明，騙取資深挖泥機操作員及電工牌照兩項專資認證，行動中拘111人。勞工處今日(12日)宣布，勞工處在經過詳細調查和搜證，並考慮了該兩間營辦機構提出的解釋和申述後，認為事件的性質嚴重，因此兩間強制性安全訓練課程營辦機構的挖掘機操作員專業資格課程因違反批核條件被撤回及暫停認可，涉及建造業機械技術訓練中心及香港建造業機械操作及維修專業人員協會。

勞工處今日撤回建造業機械技術訓練中心按《工廠及工業經營（負荷物移動機械）規例》(第59章附屬法例)舉辦的挖掘機資深操作員訓練課程的認可，並同時暫停其舉辦的挖掘機操作員訓練重新甄審資格課程的認可，為期3個月，至明年3月11日。該處即日起亦暫停香港建造業機械操作及維修專業人員協會舉辦的挖掘機資深操作員訓練課程的認可，為期6個月，至明年6月11日。

就早前廉政公署有關挖掘機操作員訓練課程的執法行動，勞工處經調查後發現上述兩間課程營辦機構在舉辦課程時違反《營辦強制性安全訓練課程的批核條件》，包括沒有採取一切合理步驟確保獲取錄學員符合訂明的入讀要求，及禁止其僱員索取或接受《防止賄賂條例》(第201章)所定義的利益，亦未能履行監督及管理責任。