內地茶飲店爆倒閉潮　一年關近20萬間

巔峰期曾開出300家門店的網紅奶茶品牌「圓真真」，因業績下滑，兩年內虧蝕1,000萬人民幣（約1,070萬港元），去年宣布全線直營店結業，品牌始創人謝瑤轉到街邊擺攤賣奶茶。內媒周三（11日）報道，如今奶茶行業的倒閉潮有愈演愈烈之勢，大數據顯示截至今年11月的12個月內，已有多達19.7萬家奶茶店倒閉。

王汪汪花光5年積蓄開了一家自己的奶茶店，經營了一年多，虧蝕30萬元（人民幣，下同，約32萬港元），至8月下旬選擇關店止蝕。和王汪汪自創品牌不同，栗子加盟了一個在當地不算知名的三線茶飲品牌，投入成本超過40萬元（約43萬港元），門店2月開業，8月閉店，存活不到6個月。冰冰則加盟了某人氣頗高的一線茶飲品牌，自去年8月起開了3間加盟店，到今年10月累計虧蝕200多萬元（約214萬港元）。

過去一年倒閉的茶飲品牌不其計數，其中不少更是一線品牌。今年4月正式掛牌上市的茶百道，上半年開了826間加盟店，同時關了245間，相當於每新開3.37間門店就關閉1間。奈雪的茶僅今年第三季就關停了89間直營門店，年初更全線關停了旗下子品牌台蓋的所有門店。

分析認為，茶飲行業困局是多方面因素所致，包括過去幾年急速擴張，市場供過於求；品牌為開店降低入門門檻，埋下經營隱患；各品牌因同質化爆價格戰；一線品牌競爭擠壓小店生存空間，形成惡性循環等。分析提醒，開茶飲店並非穩賺不賠，以後要賺錢也只會愈來愈難，入行者必須想清楚。