騙徒要求22歲碩士女生飛往泰國　再致電父母訛稱綁架勒索1千萬元贖金

假冒官員騙案的手法，以往主要是通過電話聯絡同學，聲稱他們名下的電話卡或銀行帳戶牽涉騙案或洗黑錢活動。騙徒繼而向同學展示相關的拘捕令或搜查令，並要求同學繳交保證金以證明自己的清白。而最近執法部門留意到，部分騙徒不單止要求同學繳交保證金，更加要求同學拍攝裸照或視頻，有的更要求同學藏匿在郊區，甚至最近有一宗案件是要求同學遠赴泰國以中斷與家人的聯絡。騙徒藉此等手法威脅同學的家長，以騙取更多的金錢。

該名騙徒要求遠赴泰國的22歲受害人(化名K小姐)，她於8月來港就讀碩士一年級。於今年11月15日，K小姐接到自稱香港入境處職員和內地公安的電話。對方表示其2個電話號碼及銀行戶口於內地涉及詐騙及洗黑錢活動，由於案件屬於高度機密，要求她交出50萬人民幣保證金。11月25日，K小姐按騙徒指示，獨自乘坐高鐵前往廣州，並在11月27日將現金50萬人民幣交給騙徒。K小姐及後返回香港。騙徒訛稱K小姐身處險境，要求她前往泰國迴避。K小姐於12月6日抵達曼谷，騙徒於同日立即致電其父母，訛稱K小姐被綁架，要求支付1千萬元贖金，其父母隨即報案求助。經過連番追查，警員成功掌握受害人在泰國的位置，並透過國際刑警通知泰國警方和中國駐泰國領事館，展開多邊合作。最終於12月7日，即接報後36小時內，在曼谷一間酒店尋獲K小姐，揭露這宗首次有香港受害人被騙到境外的詐騙案件，並協助受害人安全返回香港。

K小姐憶述案發時偽冒的公安人員通過電話和通訊軟件與她進行詢問。第一次通話持續了8小時，讓她沒有時間思考。在視頻中，K小姐看到騙徒身穿公安制服，並出示虛假的公安人員證件及通緝令。K小姐當時感到非常慌亂，只能服從並配合調查。騙徒要求K小姐每天向他們報告，並要求她24小時開啟視頻，以證明她沒有潛逃。騙徒還要求她購買新手機和新 SIM卡以便與他們溝通。此外，騙徒亦強調案件絕對機密，禁止K小姐向他人透露調查的相關事項。11月25日，K小姐按騙徒指示，獨自乘坐高鐵前往廣州，並在11月27日將現金50 萬人民幣交給騙徒，作為保證金以便案件能夠優先獲得處理。K小姐及後返回香港。 騙徒隨後聲稱犯罪集團的成員已得知K小姐的住址，為保障她的人身安全，指示她將手機留在家中，並購買機票，帶著新手機前往泰國曼谷，期間不得與他人聯繫。K小姐於12月6日抵達曼谷，期間並未與任何騙徒見面，但需時刻向他們報告，並每一至兩天更換一次酒店。 騙徒於同日立即致電其父母，訛 K小姐被綁架，要求支付1千萬元贖金，其父母隨即報案求助 。

執法部門補充，有騙徒以不同藉口要求同學拍攝裸照或視頻，包括要求證明受害人身上，有沒有與嫌疑人身上的紋身相同，或者證明受害人身上沒有監聽器或盜錄裝置，其後騙徒會用裸照或視頻勒索家長或者受害人。