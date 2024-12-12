700隻熊貓雕塑周末登陸昂坪　5架熊貓主題纜車供打卡

全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，將於今個周末登錄昂坪市集，本周六及下周日(12月14日至15日)將展出700隻熊貓雕塑，而熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」亦將於周六出沒，與旅客打卡互動。同時，昂坪市集亦增設多項穆斯林友善設施，包括男女祈禱室、清真餐廳等，又引入首個以三國為主題的沉浸式互動體驗館、具港式情懷的新店，冀吸引各類型遊客。

大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》將於12月14日至15日，在昂坪市集舉行。届時市集將展出628隻熊貓雕塑，由昂坪360夥拍世界自然基金會及主辦單位ARR布置，另有部分熊貓雕塑於市集其他位置展出，並會保留至明年1月1日。而熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」亦會於星期六在昂坪市集出沒，跟遊客互動。昂坪360又表示，會首次在昂坪纜車內設置立體雕塑，5架纜車將以熊貓為主題，供遊客近距離打卡留念。

此外，政府早前提出開拓中東和東盟旅客客源，推動香港成為穆斯林友善旅遊城市。昂坪360早前在昂坪市集設立男女祈禱室，附以穆斯林女士長袍、禮拜毯、可蘭經、祈禱珠等用品以供使用，又提供洗小淨設施，並設有穆斯林友善用水設備的洗手間。餐飲方面，昂坪市集亦引入清真餐廳，供穆斯林旅客選擇。今年9月，昂坪360獲穆斯林友善旅遊評級機構「新月評等」評為「黃金級認證景點」。

另外，昂坪市集亦引入首個以三國為主題的沉浸式互動體驗館「中國王朝風雲館之三國風雲」，總場館面積約2萬呎，以現代科技及多媒體技術設5大展區，集文化、教育、旅遊及娛樂等多重元素，當中包括以270度巨幕播放沉浸式影像，聲畫效果讓人仿如置身古代戰場。同時，多間具港式情懷的新店亦已陸續進駐昂坪市集，包括港式餐廳「華星冰室」及「寡佬茶」涼茶舖。

昂坪360主席黃琨暐表示，昂坪360一直推陳出新，致力創造令人難忘的旅遊體驗。除了與各界合力推動全港性的大型熊貓展覽，亦希望透過豐富昂坪市集體驗，例如引入全港首個以三國為主題的沉浸式互動體驗館、及多間具香港地道特色的新店，為賓客帶來耳目一新的感覺。他提到，昂坪360於今年9月獲穆斯林友善旅遊評級機構「新月評等」評為「黃金級認證景點」，反映昂坪360一直努力照顧不同賓客，包括穆斯林賓客的需要。