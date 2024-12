蘇門答臘美術館明起展出　體驗糅合科技與藝術創作

AIRSIDE GATE33藝文館與本地藝術創作團隊ALAN (Artists Who Love Animals and Nature)合作,由明日(13日)至2025年2月28日期間,帶來最新數碼藝術體驗展覽「蘇門答臘美術館(Spirit of SUMATRA)」,探討蘇門答臘熱帶雨林與人類的關係。公眾可體驗透過糅合MR混合實境、AR擴增實境及AI人工智能生成科技的不同創作,深入了解當中五大展區及九大互動藝術體驗,以及背後的創作原因與過程。公眾可報名免費參與。

ALAN提倡及實踐以科技融入藝術作品,提高大家對野生動物及自然生態環境的關注,策展人林敏兒與部分藝術家早於年初到訪印尼蘇門答,與當地保育機構會面並作實地考察,透過記錄所見所聞,再與來自印尼、荷蘭、法國、英國及香港的藝術創作團隊帶來共九組大型藝術體驗作品。透過互動,讓參觀者彷佛置身蘇門答臘森林腹地,了解這片被聯合國教科文組織列為世界遺產的原始生境及其中四大瀕危物種,如何面對人類發展所造成的威脅,同時思考人類與自然應當如何共存。

而在12月中旬展覽初期,參觀者可親臨欣賞荷蘭藝術家即場繪製《自然遺珍》立體錯視壁畫,完成品將配合AR擴增實景,以變形幻覺壁畫藝術形式呈現。同場更有其他形式作品,如混合媒體壁畫藝術作品、紙藝作品及視覺互動藝術裝置等,讓大家透過藝術引領深入蘇門答臘熱帶雨林腹地。此外,ALAN以蘇門答臘瀕危動物為主題,設計了共五款明信片,參觀者觀賞展覽後,有機會獲得隨機送上的精美明信片一張,以作留念。