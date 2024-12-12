要維持國際定位　議員：少些表忠文化　少說花言巧語

議員謝偉俊今日(12日)在立法會一個議員議案上指出，近期政府基建債券200億港元的額度只得178億港元的認購，變相引證市民支持政府的程度。他強調要維持「八大中心」的國際定位，希望少一些打卡文化、少一些表忠文化、少一些「學習會」的文化。其實真正維護香港的特色、有意識維護香港的國際地位，須多些注意港人原來應有的務實作風、注重經驗實踐，少說花言巧語，才是維護香港八大中心最重要的關鍵因素。

議員鄧飛指政府已經不提積極不干預的講法，而是一再強調要做一個有為的政府，但事實上香港整個社會仍然不習慣，如何去做一個有為的政府、如何面對一個有為的政府、如何去對標國家發展最為重要的5年規劃。他又指整個社會都很關心結構性財政赤字的問題，要做一個有為的政府，「有為」就往往意味着要使錢，如何去平衡解決赤字危機和積極有為，也是對政府施政和發展的重大考驗。

當局回指政府深切明白傳統優勢不會一直維持不變，金漆招牌也是不會一成不變。面對現今百年未見的大變局正不斷加快演進，國際局勢瞬息萬變、地方保護主義抬頭、全球經濟下行、發展趨勢改變、以及鄰近地區競爭加劇等挑戰，香港必須以積極識變、應變、求變，努力鞏固提升「八大中心」的地位和優勢，並全力開拓新的發展領域，加快培育和發展新質生產力，務求在世界的大變局中打開香港發展的新天地。