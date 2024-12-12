尖沙咀天文台總部擬建副樓　耗資6.37億料4年內完工

香港天文台總部位置不足，計劃興建副樓。天文台今日(12日)表示，由於近年運作空間不敷應用，基礎設施不足，計劃興建副樓以提供空間發展及加強服務，新增設施包括綜合預警中心、氣象數據及電腦中心等，另外亦會翻新現有「紅屋」成為天文台歷史室。天文台指出，按付款當日價格計算，擬議工程計劃的工程費用初步估算約為6.37億港元；在獲財委會批准撥款後，工程會隨即展開，目標約在4年內竣工。

現時的天文台總部屬法定古蹟，主要運作空間包括1883大樓及百周年大樓。不過，近年天文台相應地需增加人手、氣象儀器及電腦系統，令運作空間不敷應用。面對全球氣候變化，極端天氣越趨頻繁，對比1990年，現時的雷達、衛星系統增長約20倍；電腦系統及設備的數據增長超過100萬倍。雖然天文台自1990年代末期起已開始租用鄰近私人物業作辦公室以應付空間不足的問題，但不能提供長期穩定空間，且未能達設施所需的要求。

文件指出，計劃興建的副樓將提供綜合預警中心、氣象數據及電腦中心、粵港澳大灣區衛星及雷達中心、氣象儀器校準實驗室及電子儀器工場、新聞發布中心、公眾教育資源中心及展覽廊、供輪班員工使用的休息室，及設置供副樓使用的露天停車位。計劃亦包括翻新現有「紅屋」成為天文台歷史室，供市民和團體預約參觀，並展示香港過往重大天災的歷史資料，以提升防災和減災意識。

天文台表示，興建副樓能整合及重置設於租用鄰近私人物業的辦公室，確保運作效率和服務質素，同時能每年節省約1,130萬港元的相關租金開支，並提供長期穩定的辦公地方，符合政府盡量把政府辦公室設於自置物業的政策。文件指明，計劃不會對環境造成長遠的不良影響，並已通過環評報告，同時亦不會對文化遺產資源造成不可接受的影響。若獲環境事務委員會支持，將提交計劃予工務小組委員會審議，以及向財委會申請撥款。