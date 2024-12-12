民進黨秘書長訪日　日關注大陸軍事活動

中國大陸近日在第一島鏈的軍事活動引起日本關注，日本內閣官房長官林芳正周三（11日）表示，日方正以重大關注的態度收集和分析情報，將與美國等盟友密切合作，妥善應對。台灣民進黨秘書長林右昌周二（10日）訪日，指摘大陸的野心不是台灣，而是世界。

日本防衞省統合幕僚監部周三通報大陸海軍艦艇在日本附近海域活動的動態，當日凌晨5時許在沖繩縣宮古島以東約120公里海域，發現解放軍054A型導彈護衞艦寶雞號向西北方向航行，之後穿過沖繩本島和宮古島之間的海域進入東海。海上自衞隊派出P3C海上巡邏機警戒監視和收集情報，由於日方沒有該艦進入太平洋的紀錄，估計是繞行台灣一圈後北上。林芳正重申，台海和平與穩定對日本安保以至國際社會穩定也至關重要，日本將對周邊海空域的警戒和監視採取萬全之策。

民進黨周三發布新聞稿指，林右昌周二拜會日本維新會共同代表前原誠司、前代表馬場伸幸、幹事長岩谷良平等5名參眾議員，討論建立兩黨政黨交流機制，也談及印太局勢、台海區域安全與經濟安全、災害防救、全社會防禦韌性等議題，以及如何加強台日雙邊合作。雙方強調政黨交流的重要性，未來民進黨與維新會將維持暢通交流渠道，並商討建立定期互訪機制。