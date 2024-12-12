台大醫院MeToo風波　權威教授性騷擾6醫生

台灣大學醫學院附設醫院周四（12日）爆出MeToo風波，該院知名教授被指性騷擾6名駐院醫生和研究醫生，經行政院性別平等會調查確認後，該教授申請提前退休，打算保住退休金。台媒指，台大周五（13日）將召開校評會討論解僱該教授，但該校否認教評會要將此案列入討論，重申校園性平案件皆依照相關通報規定辦理。目前當事人已辭職，也無退休金請領一事。

台媒周四接獲爆料稱，涉事C教授是台灣知名婦產科權威，曾任台大醫院婦產部主任，是台灣婦產科醫學會重要領導人物，還曾獲賴清德提名為健康台灣委員會委員。C教授今年上半年突然申請提前退休，引起醫學界議論，後來才揭發他被投訴性騷擾。醫學界內部傳出，由於C教授已有案在身，台大醫院、台大內部不願通過其退休申請，以免他順利領取退休金，他對此相當不滿，不但找律師向台大、台大醫院申訴，還找官員向院方及校方施壓。

爆料又指，C教授不只對受害人摸大腿、摸臀，甚至將手伸進對方內褲。有受害人不堪其擾，向院方申請保護令。據報受害人包括政壇要員媳婦、婦產科權威的媳婦，以及企業家第二代。礙於C教授的地位，受害人只能啞忍，或等專科醫生考試結束後才敢檢舉，以免遭到報復。