入境處明起推新換身份證服務　零預約15分鐘完成　簽發縮至5天

辦理身份證申請更方便！香港入境處宣布，將軍澳入境處總部的44部申請個人證件服務站及10部領取個人證件服務站，將於明日(13日)推出全新「全自助申請身份證服務」，合資格人士只需約15分鐘，不經人手辦理，即可自助完成換證申請，且無需提前預約，同時身份證簽發時間亦由7天縮減至5天。

助理首席入境事務主任(人事登記)周佩玉今日(12日)表示，政府早前修訂法例容許合資格人士，可以自助方式遞交身份證申請，免卻親身面見登記主任的程序，隨着修例明日起生效，所有合資格的申請人，除可透過現有傳統的方式申請身份證，亦可透過入境處的申請個人證件服務站，以全自助形式辦理身份證申請，包括核對身份、打指模、影相、填表和簽署申請書。

她續指，新服務安排首階段會涵蓋3類18歲或以上，並持有本地簽發智能身份證的換證人士，分別是因為年滿18歲而需要換領成人身份證申請；18歲或以上因為已核實永久性居民身份證資格而需要換領永久性居民身份證的申請；以及持有有效的舊款智能身份證，而需要換領新自能身份證的申請，至於個人證件服務站服務時間將從2025年1月2日起，調整至辦公時間後開放至晚上10點。未來自助機將繼續擴展其他不同申請，不過為求嚴格把關，入境處暫無計劃讓自助機處理首次登記的申請。

另外，助理首席入境事務主任(證件)龔國樑表示，除身份證申請之外，特區護照的申請亦可一併在申請個人證件服務站完成，申請步驟與現時使用自助機申請的步驟一樣。至於現時服務站的特點可一站式完成身份證以及護照的申請，市民毋須分開兩部機器，即可完成兩種證件的申請。市民在服務站若選擇身份證及護照申請，在完成身份證申請的辦理後，可毋須重複進行身份認證、填表格及拍照，更可以通過八達通或轉數快付款。