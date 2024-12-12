涉參與7.21元朗暴動　林卓廷被判罪成

前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，一同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，7人不認罪受審，案件今日(12日)下午在區院裁決，法官判林卓廷罪成。

7名被告包括林卓廷(47歲)、庾家豪(39歲)、陳永晞(41歲)、葉鑫昇(35歲)、鄺浩林(30歲)、尹仲明(52歲)及楊朗(32歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。控方開案陳詞指，有人在網上呼籲在案發當日保護和光復元朗，當晚有很多黑衣人到達元朗，身穿白色衣服人士亦在元朗聚集，雙方爆發衝突。晚上10時許，林卓廷曾致電元朗警區的警長表示正前往元朗，警長表明正在元朗處理事件，叫林不要前往，因可能會令情況更混亂，但林與助手仍到達元朗港鐵站付費區。

控方指，晚上近11時，元朗站大堂有約100名黑衣人聚集，部分人手持雨傘及行山杖，同時亦有不少於50名白衣人在付費區外聚集，部分人持藤條及木棍。雙方從罵戰演變成暴力衝突，白衣人向黑衣人擲物，黑衣人則挑釁對方打架，用閃燈照射白衣人。他們又擺放雨傘布陣，向白衣人擲物及用消防喉射水。白衣人衝入收費區，黑衣人衝上樓梯撤退。其後有黑衣人從月台向白衣人投擲金屬垃圾桶蓋，白衣人即衝上月台襲擊黑衣人。控方指，7名被告在事件中與黑衣人一同行事，除林叫黑衣人不要後退及挑釁白衣人外，其餘6人亦有向白衣人擲物、射水及舉中指等。

案件編號：DCCC 1106/2020，DCCC 1132/2022