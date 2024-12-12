三分二港人認手機上癮　女性較男性更依賴

現代生活離不開電話，近日一項調查發現，有近三分之二市民承認自己手機上癮，當中女性較男性更依賴手機；而Z世代及千禧世代比嬰兒潮世代更坦白對電話的依賴。另外，有76.5%受訪者表示，已經考慮或採取措施來減少手機使用，包括諮詢心理學家和使用屏幕時間管理工具。

調查於今年6月對1,000名香港居民進行，結果顯示，高達63.4%的受訪者坦承存在手機成癮問題，其中女性的比例高達68.8%，而男性則為59.3%。Z世代和千禧世代的受訪者中，有三分之二表示自己過度依賴電話，相較之下，僅有約五分之一的嬰兒潮世代認為自己有成癮問題。

女性在社交媒體(35.9%)、影片串流(34.3%)和線上遊戲(30.6%)的使用時間上，均高於男性，男性的比例分別為21%、23.3%和28.9%。被問到如果沒有手機一周時會做什麼，37%受訪者表示希望花時間與家人和朋友相處，另有37%希望參加戶外活動，以及36.1%希望投入其他興趣愛好，如繪畫和烹飪等。但有5.6%受訪者坦承自己無法在沒有手機的情況下堅持一周。

值得注意的是，76.5%受訪者已經考慮或採取措施來減少手機使用，包括諮詢心理學家和使用屏幕時間管理工具。然而，73.9%的嬰兒潮世代仍認為毋須減少手機使用，僅有4.4%的人曾採取行動。