28%人指照顧者政策成效一半半　最需要精神健康支援

有照顧者因不堪壓力而輕生事件，揭示以老護老、以老護病問題嚴重，而現行政策對照顧者支援不足。有機構今日(12日)發布一項調查顯示，整體市民評價現行的照顧者支援政策對幫助照顧者的成效，有28%受訪者認為成效屬一半半，只有3%受訪者認為好有效。

香港民研在上月1日至9日，電郵邀請香港民研意見群組成員參與網上調查，成功訪問1,590人。整體結果顯示，有28%受訪者認為政府現行的照顧者支援政策對幫助照顧者一半半；21%認為幾無效；只有12%幾有效；3%好有效。機構表示，照顧者與非照顧者對現行支援政策的正面評價比例相對接近，而相對較少照顧者給予負面評價。

此外，香港民研於上月在香港民研意見群組隨機發送74,127封電郵邀請，邀請意見群組成員參與線上慎思民調，共有29人表示有興趣出席，最終有14名香港民研意見群組成員，出席於11月6日舉行之線上慎思民調。

是次線上慎思民調透過由史丹福大學研發的網上平台進行。該平台將14名參與者分作兩個小組同時進行討論。慎思後的調查結果顯示，36%出席者幾無效。在具體支援政策範疇需要程度方面，出席者認為照顧者最需要個人精神健康支援，而建立對照顧者友善的工作環境則相對不需要。非照顧者方面，認為最需要的是分擔照顧者工作，而提供經濟援助則相對不需要。

機構指，出席者經慎思後，對議題的看法有出現若干的意見變化，例如對現行支援照顧者政策的有效程度評價稍為下降，縱使民情的主流方向並沒有改變。機構又稱，提供經濟援助及便利的資訊獲取渠道錄得半數出席者的正向意見變化。相反分擔照顧者工作及建立對照顧者友善的工作環境，則錄得一半或以上的負向變化。