樂悠卡至今發行200萬張　人口老化推算至少維持多16年

香港高齡化問題加劇，社會對相關服務需求亦有所上升。黃金時代基金會今日(12日)舉行「12．12『從銀到金』論壇暨就職典禮」，正式委任新成立的理事會及6個專責小組。勞福局副局長何啟明出席活動時表示，本港至今已發行200萬張以實名登記、為長者而設的「樂悠卡」，反映人口結構老化問題存在，且推算情況至少會維持到2040年。

為解決有關問題，何啟明指政府亦成立「促進銀髮經濟工作組」，冀透過跨部門合作，促進私營機構推出現多符合長者需求的產品、服務，改善社會生態。

基金會創辦人暨主席容蔡美碧稱，基金會每年都會於12月12日舉辦「黃金智齡日」活動，透過不同活動消除社會對高齡人士的偏見。適逢今年基金會十周年，加上政府推動「銀髮經濟」，基金會希望可以藉此進一步推動「金齡市場」。

面對高齡化為社會、經濟帶來的影響，容蔡美碧指企業有需要改變「以利為本」的目標，要以「商社共贏」、創造「共享價值」為基礎，提供新產品、新服務應付高齡者需求，解決社會問題，同時創造經濟效益，利用自身優勢做好有社會效益的業務，方為長遠之計。