再有兩雪糕樣本含菌量超標　fufuland九龍灣分店或被檢控

內地梳乎厘店「fufuland」在香港位於九龍灣Megabox的分店，本周一(9日)被揭一款牛奶味雪糕樣本大腸菌群含量及總含菌量超標。食物環境衞生署食物安全中心今日(12日)表示，跟進調查後發現，該店另一個牛奶味雪糕及一個奶茶味雪糕樣本含菌量同樣超標，且在同一分店製作及出售，有關食肆本周一起已按指示停售所有雪糕產品，並進行徹底清潔和消毒。

上述兩個有關分店製作的雪糕樣本的檢測結果顯示，該牛奶味雪糕樣本大腸菌群含量為每克1,300個，超標12倍，而總含菌量為每克5.7萬個，超標0.14倍；而該奶茶味雪糕樣本大腸菌群含量為每克240個，超標1.4倍，總含菌量為每克7萬個，超標0.4倍。

食安中心已派員再到有關食肆跟進調查，並已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，以及檢視和監督有關食肆，確保食肆已採取改善措施。如有足夠證據，食安中心會提出檢控。

根據《冰凍甜點規例》，任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群或多於5萬個細菌。違法者一經定罪，最高可處罰款1萬港元及監禁3個月。大腸菌群含量和總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。