網售糖果「壯陽藥」成分超每日劑量　衞生署籲勿購買或服用

網購要謹慎，小心買着糖衣毒藥！衞生署今日(12日)表示，早前接獲市民投訴後，透過網上社交平台獲得一款包裝成糖果、名為「MINTS Plus+」的產品，由於含有未標示受管制的壯陽藥物成分「他達拉非」，且超出每日劑量，署方呼籲市民切勿購買或服用，市民可於辦公時間內將有關產品交予九龍彌敦道衞生署藥物辦公室銷毀。調查仍繼續。

政府化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本含有第1部毒藥他達拉非，而有關產品在香港並非註冊藥劑製品，不可在本港銷售。檢驗結果更發現，產品樣本所含「他達拉非」的水平，超出其一般的每日劑量，不當服用有機會構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。

他達拉非是用於治療勃起功能障礙的處方藥物，必須在醫生建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。副作用方面包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物，例如治療心絞痛的「硝酸甘油」產生相互作用，令血壓降至危險水平。

衞生署強烈呼籲市民切勿購買或服用成分不明、成分可疑，或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。