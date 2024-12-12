印度速遞100萬元「太空油」粉末包裹　速遞員及保險經紀被捕

今年12月2日，香港海關人員透過風險管理及資料分析，查驗一票由印度抵港、並報稱是蘆薈粉的空運速遞包裹。關員利用X光自動掃描系統檢查這批貨物，發現內裡貨物的X光影像，與一般的植物粉末有明顯分別，關員進一步在包裹內，發現一包以膠袋包裝的白色粉末，遂即時以拉曼光譜儀分析，證實有關粉末為「太空油」煙彈的主要成分「依托咪酯」，檢獲的粉末共重約1公斤，市值約100萬港元，海關毒品調查科接手跟進調查。

經進一步調查後，關員發現該包裹的收件地址，是位於尖沙咀一間秘書公司，懷疑該批「依托咪酯」主要供應本地市場。關員隨即展開監控派遞行動，並於今日(12日)在荃灣區拘捕兩人，首名被捕人士77歲，報稱速遞員；第二名被捕人士是一名本地女子，48歲，報稱保險經紀。

初步調查顯示，被捕男子在尖沙咀收取上述包裹後，再帶至荃灣交予最終收貨人、即該名被捕女子。同時，被捕女子相信是收取5000港元報酬，協助收取包裹再作處理。海關相信行動已從源頭堵截這批「太空油」的原材料「依托咪酯」流入新界西的娛樂場所。案中檢獲的「依托咪酯」若流入黑市，初步估計可製作超過3000支「太空油」煙彈。兩名被捕人互不認識，被捕男子僅收「柯打」送貨，僅收取運輸成本，至於被捕女子在案中的角色有待進一步調查。

由11月25日起的過去三星期，海關人員在機場共偵破3宗偷運「依托咪酯」的案件，共檢獲2.3公斤「依托咪酯」，估計市值約230萬港元。