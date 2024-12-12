內地破900多宗網絡水軍案　拘逾5000疑犯

內地警方持續打擊「網絡水軍」犯罪，圖為過往查處現場。

公安部周三（11日）公布多宗依法打擊「網絡水軍」違法犯罪典型案例，提到今年來依託「淨網2024」專項行動，聚焦造謠引流、輿情敲詐、刷量控評、有償刪貼等突出違法犯罪活動，部署全國公安機關開展打擊整治「網絡水軍」違法犯罪工作，共偵破900多宗案件，抓獲逾5,000名疑犯。

其中廣東廣州公安機關偵破編造謠言引流案，網安部門查明葉某某等人為賺取網絡平台流量收益，招募兼職人員註冊自媒體帳號，利用人工智能工具改寫熱門文章，批量發布虛假訊息，累計發布逾50萬篇引流圖文訊息，6名疑犯落網。此外，江西撫州公安機關偵破網絡敲詐勒索案，查明鄒某某等人成立網絡傳媒公司，搜集大量企業負面訊息並在多個互聯網平台發布，以此勒索受害企業，累計發布近萬篇貼文，敲詐100多間企業，非法獲利約1,000萬元人民幣（約1,070萬港元）。撫州公安機關已抓獲11名疑犯。

另外，國家網信辦今年來對網上金融訊息亂象保持高壓嚴打態勢，會同相關部門處置一批在抖音、快手、微博、微信等平台上從事非法薦股、非法金融中介等活動的帳號，清理金融領域引流類及誘導性違規訊息，加大對無資質從事金融相關業務的網站及帳號的處置處罰力度。