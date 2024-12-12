入境處服務廣泛獲市民讚譽　自助個人證件服務站令服務更上一層

被譽為「公僕界的天花板」的入境處，是政府中最獲好評的部門。(袁志豪攝)

被譽為「公僕界的天花板」的入境處，是政府中最獲好評的部門。入境處多年來的服務亦隨着資訊科技的進步一同變得更加智能化與個性化。今次自助個人證件服務站的優化也令服務更上一層樓，市民讚不絕口。

入境處在早在2009年就已推出了網上遞交申請核實永久性居民身份證資格的服務。至到2018年新身份證換證時，還推出了更新版本的流動應用程式，讓市民可預約申領或換領新智能身份證、預先填寫相關電子表格及查詢輪候狀況等。同時，新增設的自助取籌服務站、自助登記服務站及自助領證服務站均可讓市民享用更便捷的服務。

今日(12日)公布的的申請個人證件服務站，申請人還可以拍攝兩輪照片，在最多6張照片中選取合適的相片使用。而且個人證件服務站服務時間還將從2025年1月2日起，調整至辦公時間後開放至晚上10點，未來自助機將繼續擴展其他不同申請。不過為求嚴格把關，入境處暫無計劃讓自助機處理首次登記的申請。

此外，入境處的工作換領新身份證結束後有約684萬人換新證，計劃結束後截至今年11月底，處理了46萬換領新證的申請，一共有730萬人換領了新身份證。對上一次換證計劃換證率約是92%，此次換證計劃的換證率則是約91%，預計還有8萬人未換領新智能身份證。在觀塘的臨時辦事處仍會有換證服務。