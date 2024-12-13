火燒臉石頭猛擊　4中學生虐貓僅遭停課管教

網傳影片中一人用手將貓按在地上，另一人用打火機燒貓的臉。

四川省成都市大邑縣近日有4名中學生以火燒、踢打等方式虐貓，過程被拍片傳到網上，引起關注。大邑縣教育局周三（11日）發通報稱，上述學生已認識到所犯錯誤，並作出深刻檢討。大邑縣教育局工作人員周四（12日）稱，由於涉事學生均未成年，以加強教育為主。

網傳虐貓影片顯示，多名學生用打火機燒貓的臉部，又用腳踢或以石頭對貓猛擊。影片發布到社交群組後遭到虐貓質疑，涉事學生竟囂張回應「我們想咋整咋整」，更揚言「還要把牠（貓）烤了」。

大邑縣教育局在通報中表示，網傳大邑縣安仁鎮學校有學生虐貓。縣教育局聯合轄區派出所開展調查處置工作，經核查，上周六（7日）晚，安仁鎮學校中二年級4名學生存在虐貓行為，在網絡平台發布影片。事後，學校對涉事學生進行嚴肅批評教育，並給予涉事學生停課反省處理，由家長在家進行教育，同時安排專業人員對涉事學生進行心理輔導、行為干預。大邑縣教育局工作人員表示，對未成年人肯定是教育為主。當被問到如何教育學生時，該工作人員稱「叫家長進行嚴管」。