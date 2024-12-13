東方日報A1：經濟倒退百業吊鹽水　睇死明年衰上衰

經濟復甦緩慢，百業蕭條，不少中小企「吊緊鹽水」。政府早前估計本年度的財政赤字高達1,000億元左右，原先預計今年全年實質經濟增長為3.5%，後來又修訂至2.5%，有商界預測的數字更低。香港總商會預測今年實質經濟增長2.4%，明年更放緩至2.3%，又預期今年的零售銷售大幅下跌6.9%，明年則恢復增長2%，但商品出口增長估計由8.9%減慢至2%。總商會的調查結果更發現44%受訪企業看淡明年經濟。

總商會除預測經濟增長明年放緩外，整體通脹率今年為2.1%，明年則微跌至2.0%，失業率則由3.1%增至明年的3.3%。總商會在上月12日至26日進行調查，收到219份有效回覆，近57%來自中小企。按行業劃分，近29%受訪企業是專業及商業服務業，逾19%為進出口及批發業，10%為金融服務業。調查結果顯示，逾60%受訪企業表示今年首10個月營業額按年增加或大致維持不變，分別佔29.2%及31%；展望明年，有31%公司預期業務有所增長，45.2%預料業務維持不變。

對於本港未來12個月的經濟前瞻，有約18%企業表示正面，25%維持不變，另有44%表示看淡。招聘意向方面，26%受訪企業計劃增聘人手，近50%維持人手不變，有約17%計劃裁減員工。另外，近40%受訪企業表示會向員工加薪，只有1.8%公司計劃減薪。調查結果亦顯示10%企業表示仍然難以聘請員工。

在投資情緒方面，企業普遍計劃嚴控開支，有61.2%受訪企業預期來年資本投資水平維持不變，較去年57.5%略為增加；約14.2%有意增加資本投資，只有11.4%打算縮減投資。

調查結果反映逾61%企業預期明年資本水平維持不變，比例高於去年的57.5%。部分企業對大灣區投資相對樂觀，亦有計劃增加對東盟及中東市場投資。

總商會主席陳瑞娟認為結果與調查進行時氣氛有關，她引用世貿組織指香港及內地經濟已做得比其他地區好，又說全球地緣政治較動盪，香港是外向型經濟，難免有挑戰，要尋找新資金，企業對來年看法審慎樂觀。她相信近期中央表示明年會放寬貨幣政策及擴大財政支出，有助提振信心，減少地緣政治帶來的負面影響。雖然香港經濟仍面臨內外挑戰，但她指三跑道系統及啟德體育園等大型基建項目，將促進長遠經濟增長。

對於政府預計今年財赤達1,000億元，陳瑞娟認為社會不需要太擔心政府財赤，政府早年撥款到未來基金在今年的回報加倍，對財政有一定支持。她又認為經常性支出及資本性支出所帶來的赤字，需要分開看待，接受因為持續發展而出現的赤字，並支持政府發債籌資。因為目前債務佔香港GDP比例，遠低於美日等國家，反映政府仍然有空間繼續發債。她亦建議避免減薪影響公務員士氣，但可以檢討薪資加幅。

經濟師馮凱盈提及私人消費開支佔經濟比例多達70%，關注聖誕市道對零售市場能否起到提振作用。她指本港零售業在疫後經歷結構性轉變，但預料明年本港零售銷售重拾增長，由於預期有大型活動吸引旅客來港，政府亦多作推廣。總商會總裁楊偉添指企業考慮到不明朗因素多，再作投資會持觀望態度。他又指，有逾17%企業計劃裁員，除因為不明朗環境，亦可能因為採用新科技令生產力及業務改善。

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