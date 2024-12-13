破壞體育系統政治生態　體育總局前局長苟仲文遭雙開

中紀委周四（12日）發布消息，中央紀委國家監委對十四屆全國政協前常委、國家體育總局前局長、民族和宗教委員會前副主任苟仲文嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，決定開除其黨籍及公職，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

調查指，苟仲文貫徹落實黨中央重大決策部署和履行全面從嚴治黨主體責任不力，嚴重破壞體育系統的政治生態；違規收受禮品、接受宴請和旅遊活動安排；違反民主集中制原則簽批大額資金，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；利用職權為親屬經營活動提供幫助，搞權色交易；在體育項目建設或收購中不正確履行職責，私自留存涉密文件；公器私用，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物；隨意決策，濫用職權，造成巨額經濟損失。

中紀委同日通報，中信集團前黨委委員、副總經理徐佐嚴重違紀違法，被開除黨籍及公職，甘肅省政府前黨組成員、副省長楊子興亦被開除黨籍。二人的違紀違法所得被收繳，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。此外，江西省上饒市萬年縣委前書記毛奇涉嫌受賄案，由江西省監察委員會調查終結，日前由新余市人民檢察院向新余市中級人民法院提起公訴。