破流浮山快艇走私案　檢值690萬元電子產品

香港海關於11月下旬，透過情報分析及調查鎖定一個活躍於流浮山一帶的快艇走私集團，相信集團利用流浮山紅樹林附近一個鐵皮場作倉庫，並於深夜或凌晨時分將貨物由倉庫運出，透過舢舨駁腳穿越紅樹林淺水區，再轉移至裝有大馬力舷外引擎的快艇將貨物走私至內地。

關員於上周三(4日)凌晨展開行動，在流浮山紅樹林外發現一輛快艇駛至停泊，岸上有人由鐵皮場搬運貨物，埋伏在場的關員隨即採取行動，惟走私集團成員察覺後分別跳上快艇及舢舨往內地逃去。關員在涉案鐵皮倉庫內，發現3個裝有懷疑走私貨物的特製塑膠電油桶，在桶內檢獲8,100件全新電子零件，包括中央處理器、記憶體及記憶卡等，亦有90部舊手提電話，走私貨物市值共約690萬港元。

海關經調查所得，相信走私分子借助茂密的紅樹林，以及在深夜時分走私以逃避偵查，他們亦有高度警覺性，每次走私前會對倉庫附近及岸邊檢查，以確保沒有執法人員埋伏。而他們使用的電油桶亦經過改裝，他們將油桶底蓋割開，由底部放入貨物後，再用電線綁實，偽裝成正常油桶的外貌。