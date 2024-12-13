內地公安機關整治「換錢黨」　逮捕846人

公安部周五（13日）召開新聞發布會，通報當局自今年5月部署全國公安機關打擊整治「換錢黨」及衍生違法犯罪工作，逮捕一批換錢黨人員和搗毀一批地下錢莊，全鏈條摧毀犯罪團夥。公安部在廣東省珠海市設立前方指揮部，組織多個省市區開展5次集中抓捕行動，逮捕846名涉案人員，破獲一批重大案件。

公安部對16宗重大案件掛牌督辦，與珠海、深圳、廣州等地邊檢機關合作查獲並移交142名換錢黨人員。前方指揮部從6個省市區抽調警力組建工作專班，指揮各地公安機關統一進行打擊整治工作，各地共打掉263個涉嫌非法經營、組織偷越國（邊）境、詐騙、非法拘禁等衍生犯罪團夥，搗毀逾100個地下錢莊，查明涉案資金流水超過800億元人民幣（約866億港元）。

另為深化粵澳警務協作機制，內地公安機關及澳門警方合作執法，遏制換錢黨及衍生違法犯罪，但打擊整治工作面臨的情況仍比較複雜。當局分析指，目前換錢黨分布廣，曾長期在澳門從事非法買賣外匯的換錢黨人數較多，多為同鄉、親友等熟人串聯作案，地域性、團夥性特徵較突出。而衍生違法犯罪種類多、危害大，可能誘發竊盜、詐騙、搶劫、非法拘禁、敲詐勒索等，影響澳門社會治安穩定；且犯案手法隱匿性強，幕後金主遙控指揮，與電訊網絡詐騙洗錢行為交織趨勢亦愈發明顯。