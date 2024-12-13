的士強制安裝攝錄系統　政府稱片段加密處理　限授權人士獲取

政府計劃明年修例，規定所有的士均須安裝攝錄系統及至少兩種電子支付方式。立法會交通事務委員會今日討論相關議程。政府強調，非常重視私隱保障，有關片段會被加密處理，僅政府授權人士才能獲取；又稱樂意與業界攜手舉辦工作坊，讓相關政策落地。

根據政府向立法會提交的文件，建議立法規定所有的士須在車廂內安裝攝錄系統，包括車廂攝錄機、行車記錄儀及全球衛星導航系統。當局指出，系統有助阻嚇及打擊的士司機的不當行為、提升的士駕駛安全，以及在的士司機和乘客出現爭拗時保障雙方權益。此外，文件亦建議規定所有的士司機最少兩種電子支付方式，預計2026年內完成。

文件指出，的士車主可自行選購及安裝已獲運輸署審批的攝錄裝置，政府傾向不會要 求所有的士必須安裝同一指定型號的裝置。議員劉國勳關注，政府如何監管市場，會否就相關手續費制定上限，又建議由政府統一統籌，以加快推展。

運輸及物流局局長陳美寶回覆指，現時全港有約1.8萬輛的士，據她與業界接觸的經驗，由政府統一強制安裝指定型號的裝置，「未必一定會係快」，又指明年中陸續投入運作的5個的士車隊，旗下3,000多部的士均已安裝相關系統，會是向業界最好的示範。手續費方面，相信透過市場競爭，相關費用或會有下調空間。

議員陳紹雄關注，若果攝錄系統突然故障，司機能否繼續開工，又提到政府委託第三方營運中央平台，平台所處理的數據權誰屬。陳美寶表示，若司機開車時發現攝錄系統未能正常運作，形容「相等於咪標，壞咗開唔開車」，又指會在車內外指定位置設有標示，方面司機及乘客識別。她提到，參考深圳、澳門的數據，料政策落地初期，投訴個案較多。就攝錄系統的數據，運輸署署長李頌恩強調，着重資料使用者，只有獲政府授權人士才存取。

議員張欣宇關注的士記分制落實情況。陳美寶指，實施記分制至今，一共有21名的士司機被扣分，他們分別被扣5至10分不等。她指情況符合預期，認為目前準備的攝錄系統建議，可與記分制相輔相成。

另外，立法會在早上開會前，安排議員參觀已安裝攝錄和電子支付系統的的士。交通事務委員會主席陳恒鑌認為，的士安裝攝錄設備及政府認可的系統，可以保障市民及旅客；的士業議會主席黃卓邦表示，新措施確實能夠支持業界改善服務質素，但希望政府能夠考慮提供資助，例如成立科研基金持續幫助業界改善服務，甚至轉型為電動的士。