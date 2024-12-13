政府財赤下擬增設首長級常額牙科顧問醫生　多名議員表示反對

政府口腔健康及牙科護理工作小組日前完成報告，將推出一系列針對長者、青年及弱勢社群的牙科服務支援。而衞生署同時計劃開設一個顧問醫生首長級常額職位，加強社區口腔健康護理。今早(13日)立法會衞生事務委員會上，多名議員對於政府財赤下增設首長級職位表示反對。醫衞局常任秘書長陳松青就表示，本港牙科人手緊絀，而政府未來要持續改善牙科服務，開設顧問職位是為了跟進及推動今次工作組的行動。新職位將負責的工作內容廣泛，難以其他人員取代。他又解釋，政府將整合衞生署及醫管局的牙科服務，未來將刪除衞生署6個首長級牙醫顧問職位，認為足以抵銷新職位所需的開支。

本月底將推出牙科街症網上預約服務，市民毋須要到場取籌。有議員關注，若長者無電話或不懂得預約應如何處理。衞生署表示，早前已與社福界人士合作，包括關愛隊、區議員等，在社區中心及院舍進行推廣。若長者有需要，而未有社福界人員支援，可以親身到街症診所向職員求助，診所內會有專人協助預約。

政府明年第二季將推出「社區牙科支援計劃」，為長者及有經濟困難的弱勢社群提供牙科服務。有議員擔心「計劃」不包括鑲假牙，變相削減資助。陳松青就指，據工作小組調查，過去10年長者口腔健康情況有所改善，少於20隻牙的長者比例減少近3成，且在過往關愛基金牙科資助計劃下，長者剝牙比例較高。政府會與非政府組織商討，為有必要患者鑲牙，惟他強調服務並非必然，會著重預防性措施。