陝西政協前主席韓勇認受賄　農行前副行長樓文龍被捕

全國政協人口資源環境委員會前副主任、陝西省政協前黨組書記、主席韓勇涉嫌受賄超過2.61億元（人民幣，下同，約2.83億港元），廣西南寧市中級人民法院周四（12日）一審公開審理，檢方要求以受賄罪追究其刑責。韓勇當庭表示認罪悔罪；法庭宣布休庭，擇期宣判。

南寧市人民檢察院起訴指控，韓勇1993年至2023年利用擔任吉林松原市人民檢察院黨組書記、檢察長，省人民檢察院黨組成員、副檢察長，新疆自治區黨委常委、組織部部長等職務便利，為關單位和個人在企業經營、工程承攬、幹部任用等事項上謀取利益，直接或通過他人非法收受財物。韓勇曾為中央掃黑除惡第20督導組組長，帶隊進駐雲南，督辦內地著名惡霸罪犯孫小果涉黑案。

貴州省六盤水市中級人民法院周四亦一審開庭審理貴陽醫學院前黨委委員、副院長，貴陽醫學院附屬醫院前黨委副書記、院長王小林涉受賄超過1.5億元（約1.62億港元）一案，他當庭表示認罪悔罪，法院將擇期宣判。最高人民檢察院周五（13日）另發布消息，福建省人民檢察院日前以涉嫌受賄罪，對中國農業銀行前黨委委員、副行長樓文龍作出逮捕決定。調查指，他「靠金融吃金融」，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在監管審批、投資入股、融資授信、專案承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。