港島東西醫院聯網或合併　政府強調東區醫院服務不變

立法會衞生事務委員會今日(13日)召開會議。有議員關注日前政府提到，未來或可能將港島東、西聯網合併情況，會否影響政府為東區醫院增設500張病床一事。衞生官員就表示，醫院聯網會因應服務需求作出調整，而未來東區醫院服務將會維持。他強調，坊間誤以為聯網一改變就要「殺院」，其實不然。香港島現時人口約120萬，佔全港人口約7分1，即約一個聯網服務人口數量。而未來通過兩個聯網合併，人手、培訓及服務的協調會更好，服務質素亦可以提升。他就表示政府會繼續檢討需求，又預計未來新界人口隨北部都會區發展會有變化，會適時公布「第二個十年醫院發展計劃」。

議員林素蔚就關注日前屯門醫院一宗女嬰胎死腹中事件。醫管局行政總裁高拔陞就表示，得悉事件後已作出跟進，經初步分析認為人員臨床診斷沒有問題，而局方會繼續調查事件。他又指出，由於醫療人員着重醫療技術，溝通上有改善空間，會加強培訓。衞生官員表示，醫管局會就事件作檢討，不過他認為若患者對治療程序有不滿，可先向醫方、第三方專業人士等求助，而非一有不滿就以媒體、輿論壓力審判，影響醫患關係。