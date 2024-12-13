涉元朗「套丁」詐騙案　兩丁屋申請人被判入獄12個月

廉政公署早前落案起訴小型屋宇（丁屋）發展商負責人、村代表及丁屋申請人共11人，控告他們涉嫌串謀「套丁」，詐騙地政總署向元朗一個丁屋物業發展項目批出多張建屋牌照。其中兩名丁屋申請人早前各承認一項串謀詐騙罪，今日（13日）在屯門裁判法院判刑。裁判官批評被告欺騙政府，濫用土地資源，判兩人同入獄12個月。

兩名認罪被告是63歲丁屋申請人蔡偉生及74歲鄧翹沾，兩人承認於2006年2月至6月期間曾分別向地政總署申請在元朗水蕉新村興建一幢丁屋自用，向署方聲稱是有關土地地段的唯一合法註冊業權人，且從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理該等土地地段或相關權益，亦無意將他的「丁權」售予其他人士或發展商。基於相信二人的申請資料屬實，地政總署向他們批出興建丁屋的建屋牌照。

廉署調查發現，1991年11月開始，蔡及鄧等人申請於水蕉新村興建丁屋。該等丁屋最終由一個發展商以一個私人屋苑的形式向公眾出售，每幢售價由900萬至1,300萬港元不等。該發展商就銷售其中115幢丁屋，獲取逾10億港元。調查又發現，一名原居民村代表及其他中間人自1990年代起向元朗原居民收購「丁權」，以在水蕉新村內發展該物業項目。蔡及鄧便曾串謀上述中間人以共20萬港元，出售他們的「丁權」。至2005年3月，一間發展商與該原居民村代表達成協議，並委派該原居民代表為受託人合作發展該丁屋項目。該原居民代表及該等中間人於是繼續向原居民收購更多「丁權」，並安排他們申請在水蕉新村興建丁屋的建屋牌照。

案件編號：TMCC436/2024