中大醫學院與本地企業合作　為教學醫院引入新型手術機械人

香港中文大學醫學院與一所本地初創手術機械人公司今（13日）簽訂合作備忘錄，就手術機械人教育與研究平台，推動培訓、教學、臨床應用及研究轉化等進行合作，為中大教學醫院引入最新型的手術機械人系統及技術，讓外科醫生熟悉相關操作。

財金官員在儀式致詞表示，政府關注本地創科發展，而該手術機械人公司康諾思騰能在本地初創、本地研發以及本地臨床試驗，研製出手術機械人，並充分發揮大灣區高端製造業的優勢，從零部件到製成品均為自主製造，並透過香港國際化的優勢，與海外頂尖醫學院合作，進行臨床試驗。今次簽訂合作備忘錄，有助促進香港及大灣區在該領域發展。他又指，手術機械人領域未來發展空間巨大，例如發展納米級手術機械人等，期待未來會有更多同類合作。

培育創科人才方面，官員指，政府支持中小學推動STEM（科學、科技、工程和數學）教育，希望學生及人才在求學階段有更多機會接觸相關知識。近年大學報讀STEM課程的人數持續增加，3年來上升超過10%。

另外，官員又提到早前外訪時，發現外國投資者或企業，對於能解決實際痛點的新技術、新產品，特別感興趣，而該部分亦會是政府引進新投資的重要部分。因此，明年政府會率領更多商務代表團到海外訪問，希望促進更多合作和開拓新市場、新客戶的機會，促進合作。