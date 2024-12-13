性罪行查核12.16擴大至補習老師等準自僱人士　可經網上申請

當局宣布由本月16日起，性罪行定罪紀錄查核機制範圍將擴大至涵蓋「準」自僱人士，自僱人士包括但不限於私人導師、音樂老師、運動教練、提供上門服務的人士等，同時網上申請平台同日啟用，但現時為申請高峰期，建議合資格申請人可稍後於本月16日起經網上遞交申請，以節省輪候時間。

當局指，查核機制的電子系統亦會優化，網上申請平台同日啟用，合資格申請人可於網上遞交申請表格和相關文件、查詢申請處理進度及繳交申請費用。查核申請有效期亦會延長，在12月16日起遞交的新申請或續延申請，其有效期會由現時18個月延長至36個月。

僱主應向合資格申請人提供僱主證明書，證明申請人可能會受聘從事與兒童及精神上無行為能力人士相關工作，並確認已閱讀《僱主須知》的內容，然後由申請人自願向性罪行定罪紀錄查核辦事處提出申請。

除位於灣仔的性罪行定罪紀錄查核辦事處外，經網上辦理新申請的人士可預約到分布全港各區的六間指定執法部門（包括北角、油麻地、牛頭角、屯門、沙田及荃灣）提交指紋，以上執法部門將提供24小時套取指紋服務。網上預約系統亦會優化，如申請人欲親身遞交申請，應使用「智方便」登入系統進行預約。

本月16日起遞交的新申請或續延申請，其有效期會由現時18個月延長至36個月。續延申請可完全於網上完成（須以「智方便＋」登入系統），毋須親身前往辦事處遞交續延申請及重新提交指紋。

當局今日（13日）亦在社交平台發布「小劇場影片」，介紹新措施，指性罪行定罪紀錄查核機制正是分階段逐步更新，由下周一(16日)起已經涵蓋「準」自僱人士，例如家長聘請自僱導師時是可以要求進行查核，機制是為了加強對小朋友或精神上無行為能力人士的保護。片段中亦提及為了保障申請人，僱主在確認想聘請對方時才可以要求進行查核，而且查看結果只有有或無相關定罪紀錄。