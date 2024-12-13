熊貓慈善拍賣逾40萬善款　下周一市民可認捐熊貓雕塑

PANDA GO特別版(慈善拍賣)今日(13日)早上完滿結束，所得善款逾40萬港元。拍賣所得的收入及捐款，將不扣除成本全捐贈給海洋公園作大熊貓保育用途。同時，下周一(16日)市民也可通過認捐熊貓雕塑為大熊貓保育做出貢獻。另外，《PANDA GO！香港遊》本周末(12月14日至15日)也將登陸昂坪展出數百件大熊貓雕塑。

此次慈善拍賣共獲得10名來自不同界別的創作者支持，以他們設計獨一無二的熊貓雕塑藝術品，在網上平台展開競投。本次競投價每枚藝術品起標價為3,000港元，最終整個慈善拍賣善款數字亦達405,400港元，較起標價倍升逾13倍。下周一早上11時起，市民可透過「PANDA GO我要做飼養員」計劃，認捐展覽中其中1,000隻熊貓雕塑，當中的善款同樣都會捐贈給海洋公園作大熊貓保育之用途。

今個周末昂坪市集將展出700隻大熊貓雕塑，而大熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」亦將於後日出沒，與旅客打卡互動。還將有5架纜車將以大熊貓為主題，供遊客近距離打卡留念。