機場辦青年就業資訊日　逾30間企業提供2000個職位

香港機場管理局今明兩日(12月13至14日)於機場員工綜合大樓舉辦「機場青年就業資訊日」，是機場三跑系統全面啟用後舉行的首個大型招聘會，有逾30間機場企業及機構參與，包括國泰航空、大灣區航空、香港航空、香港飛機工程等，合共提供超過2,000個職位空缺。機管局預料，隨着機場三跑啟用，未來會有近4萬個職位空缺，承諾會優先招聘本地勞工。

大學剛畢業的梁小姐今早參加資訊日，她說因自小喜歡旅行，對飛機以至機場充滿興趣，希望了解機場的工作環境。她表示，自己還在探索職業方向，並認為選擇工作時，最重要是能夠做得開心。渴望轉工的麥先生透露，三跑啟用後想尋找更多就業機會，但對機場工種和場地不熟悉，希望能獲得更多資訊。他認為，選擇工作的關鍵在於薪金和工作時間，強調若輪班時間不合適，則無法接受。

機管局機場運行執行總監姚兆聰指，三跑最大容量每年可以處理1.2億人次旅客和1,000萬噸的貨物，相信到2035年需約10萬人手，而現時機場約有6萬員工，未來還要增加4萬人。今次機場就業資訊日以「青年」為主題，現場除了提供職位空缺，亦有專人向年輕人講解如何面試，如何填寫履歷等。他重申，機場招聘素來以本地優先，「盡可能先做本地招聘，如果真係做唔到，先視乎缺口幾多再輸入外勞。」