外界關注李鐵案判刑會否太輕　律師：積極退贓可減刑

國家男子足球隊前主教練李鐵貪腐案被控5罪，湖北咸寧市中級人民法院周五（13日）對他判囚20年。外界此前估計他可能被判囚終身，關注最終刑期會否太輕。有律師指出，李鐵案是足球反腐敗上的里程碑式案件，涉及面廣，罪名多，如果李鐵和家屬積極配合退贓物，可減少基準刑期30％以下。

對於李鐵案開庭審理近9個月才一審宣判，北京中銀（鄭州）律師事務所刑事律師梁利波認為，此案法官比較慎重，李鐵案是足球反腐上的里程碑式案件，對淨化足球事業，提振國家足球起着刮骨療毒的作用，李鐵等人被查處後，國足在世預賽上脫胎換骨的表現就是明證。他又指，若有些贓款在境外，會加大退賠難度，因此最終延期應已報請最高人民法院批准。如涉及需要補充偵查的事項，檢察機關補充偵查完畢移送人民法院後，還要重新開庭質證，也會向法院重新計算審理期限。

有律師在法院宣判前預測，李鐵所涉金額特別巨大，可能判處10年以上、無期徒刑或死刑，但李鐵已當庭認罪悔罪，法庭或會考慮此情節量刑。梁利波指無論如何，反腐向李鐵開刀，體現了國家振興足球鐵的手腕和鋼鐵意志。今年初傳出李鐵的妻子龍菲拒絕退還巨額贓款‍‍，更決定離婚前往美國，至今未有露面，網民紛紛呼籲追回贓款。但龍菲的友人已否認傳言，強調她一直待在遼寧瀋陽，並為丈夫出錢聘律師。