業界指個別網上平台不願代收酒店稅　憂引起混亂損害旅客體驗

財赤之下，政府將在下月起重新徵收3%酒店房租稅。不過香港旅遊促進會表示，稅項計算方法及徵收出現困難，尤其旅客習慣經網上平台訂房，個別平台不願代收稅款，擔心會引起混亂，損害旅客體驗，促政府訂出具體指引規範酒店及平台的責任。

現時大多數自由行旅客透過網上平台(OTAs)預訂酒店，並由平台代收房租等費用。旅遊促進會向逾10家中、小酒店了解房租稅的安排時發現，有兩、三間網上平台拒絕代收房租稅，另有部分會將房租稅款項額外向酒店徵收服務費。

旅遊促進會總幹事崔定邦擔心，做法會引起混亂，指旅客預期在訂房時已全繳所有費用，酒店前台卻需向個別未繳稅的旅客再收錢，會令旅客疑惑「點解我要收錢佢唔使？」甚至會出現爭執。

崔提到，現時酒店競爭劇烈，部分酒店或會代客付該3%稅款，恐增酒店虧損，又說已見到有酒店轉型做青年宿舍等出租。他促請港府協助與網上平台商討，並制訂具體收稅安排，而在細節釐清前應延遲實施酒店房租稅。他提到，據知稅務局已寫信予平台跟進，期望局方多行一步推動。

酒店房租稅早在1966年起已徵收，至1998年調整至3%。在2008年，政府因促進旅遊業發展，暫停徵收稅項。直至今年《財政預算案》提出重徵房租稅，並於明年1月1日起生效。