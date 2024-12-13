保華3在建項目遭房協撤換　工會憂分判商失業

保華承接的房協項目還有粉嶺百和路專用安置屋邨。

曾捲入地盤欠薪的保華建業上月與房協達成協議，就興建中的房協項目更換總承建商。有工會擔心保華被撤換，或導致有工人及分判商因此失業。

房協表示，上月與保華建業達成協議，就興建中的房協項目更換總承建商。現正安排有關合約及法規，保華會將餘下未完成的工程，盡快與接手的承建商交接。委聘新承建商的工作亦同步進行。至於早前的欠薪問題，房協已要求保華妥善處理。

建造業總工會理事長周思傑接受東網查詢時表示，早前已收到保華的判頭求助，保華數個月沒有工資出，現時保華建業被撤換，都擔心保華現時更加無法向分判商和工人發還拖欠的薪金，加上年關將近，不少材料商會追分判商「找數」，如分判商被拖糧，或無法按時繳付費用，相信會出現連鎖效應。

他又稱，新的承建商未必沿用現時的工人及分判商，或導致他們失業，建議房協撤換總承建商後，可嘗試安排現有工人繼續留在工地開工，不希望房協由工人「自生自滅」。

老牌承建商保華建業子公司被追討工程欠款，承建的安達臣道項目朗然，5月曾有約30名工人到地盤追討欠薪。除朗然之外，保華承接的房協項目還有兩個，包括洪水橋及粉嶺百和路專用安置屋邨。在保華官方網頁，已看不到朗然的資料。