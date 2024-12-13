謝鋒批關稅武器化關閉市場　盼共同實現中美關係平穩過渡

中國駐美大使謝鋒周三（11日）晚在華盛頓舉行的美中貿易全國委員會年度晚宴上致詞，表示打着「去風險」幌子「去中國」才是全球產供鏈的真風險。他希望美方與中方相向而行，努力實現中美關係平穩過渡、良好開局。

謝鋒重點回答三個問題，包括在新歷史起點上中國對美政策走向何方，在動盪不安的世界中國經濟發展向何處去，在逆全球化的寒潮中美經貿合作能否持續。他表示，中國對美政策保持連續性和穩定性，以不變應萬變是大國定力，在變局中開新局是中國智慧。他強調，低估中國不明智，唱衰中國不符合事實，遏制中國更不會得逞，中國推動中美經貿關係行穩致遠的目標始終如一，歡迎包括美企在內的各國企業共享發展機遇的願望始終如一。

謝鋒又指，關稅武器化關閉的是市場、失去的是機遇，「小院高牆」擋不住創新春風、反而將畫地為牢，把國家安全當成抹黑打壓的「萬金油」本身就是在製造不安全。他認為，中美合作搞好，兩國和世界才會更繁榮、更安全。

另外，美國參議員史葛（Rick Scott）日前指，中國產大蒜對美國食品安全構成極大威脅，要求發起301調查。美國眾議院已審議通過2025財年國防授權法案，當中包括要求美軍商店禁止銷售中國大蒜的條款。中國外交部發言人毛寧周五（13日）回應指，美國有關政客的謊言謬論已引發中國網民群嘲，相信大蒜做夢也沒想到竟然能對美國構成極大威脅。中方奉勸美方一些政客，多一些常識和理性，免得貽笑大方。