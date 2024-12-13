香港青年科學峰會今日舉行　逾250名學者研究員參與

第二屆青年科學家峰會今日（13日）於香港科學園舉辦，活動邀請了不少國際級專家參與。創新科技及工業局表示，在科技日新月異、全球挑戰複雜的時代，年輕科學家的貢獻更顯重要。香港科學院也表示，此次峰會有助青年科學家互相學習，分享經驗。

創新科技及工業局局長孫東表示，香港擁有多項優勢，包括強大的研發能力、先進的科技基礎設施和多元化的人才庫。他認為，香港青年科學院致力培育未來科創人才服務社會，與政府的願景一致，相信峰會通過研究人員分享經驗，可以連繫及啟發下一代的無限潛力。香港科學院院長盧煜明指，交流擴大了全球青年科學家的視野和影響力，還促進了更多跨地區的科研合作及成果轉化，從而提升整體的科研水平，這對推動全球的科技創新進步有重要意義。

主辦機構香港青年科學院院長岑浩璋表示，這次峰會邀請了更多國際級專家，通過峰會平台交流最新的科研及學術成果，推動全球青年科學家的科創力量結連，這將有助香港成為國際創新科技中心。主辦方還公布，此次峰會吸引了超過250名學者、研究員及公眾參與，並有許多人通過網上直播參與。