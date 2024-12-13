華支持敍利亞盡早實現和平　通過對話重建國家

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（13日）在北京與埃及外長阿卜杜勒阿提舉行外長戰略對話後共同會見記者，回應中方對當前敍利亞局勢的看法。王毅表示，支持敍利亞境內盡早實現和平，落實安理會第2254號決議，按照「敍人主導、敍人所有」原則推進國內政治進程，通過包容性對話找到符合人民意願的重建國家方案。

王毅表示，近期敍利亞局勢急劇動盪，中方對此高度關注。中方對敍利亞長期奉行友好合作政策，從不干涉敍利亞內政，尊重該國人民選擇。他又指，未來的敍利亞應堅定反對任何形式的恐怖主義和極端勢力，國際社會要切實維護敍利亞的主權和領土完整，尊重其民族宗教傳統，讓該國人民自主地作出決定。他又呼籲各國共同向敍利亞施以援手，推動解除多年來對敍利亞的非法單邊制裁，緩解當地嚴峻人道局勢。

王毅另指出新形勢下，建設更深層次、更高水平、更廣領域的中埃關係符合兩國人民的利益。中方願與埃方一道落實好兩國元首重要共識，朝新時代構建命運共同體的目標提升兩國關係水平，推動中埃全面戰略夥伴關係邁上新台階。他總結中埃外長戰略對話達成的重要共識，包括繼續堅定相互支持，深化政治互信；積極推進務實合作，助力彼此現代化進程；密切戰略溝通協作，捍衞國際公平正義；勸和促談，爭取中東和平穩定。