涉向木工索賄22萬元及6條煙　「三跑」3工頭12.17西九法院答辯

3名香港國際機場第三跑道項目「工頭」涉向7名木工索賄，以勒索手段收受逾20萬港元及6條香煙。被告以解僱威脅工人支付賄款，有關工人擔心失去工作機會，而不情願地答應支付賄款及提供香煙。廉政公署今日(13日)落案起訴3名「工頭」，3名被告已獲廉署准予保釋，案件將於下周二(17日)在西九龍裁判法院答辯。

被告何玉川，56歲；周貴輝，50歲；及叶致富，57歲，同為德鑄工程有限公司時任木工「工頭」，分兩宗案件被控以15項罪名，即11項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；以及四項勒索罪名，違反《盜竊罪條例》第23(1)條。案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。3名被告當時任職「工頭」，在項目工地帶領兩組木工，並有權指派工作予木工。

在首宗案件，何玉川及周貴輝涉嫌於2020年9月至2022年1月期間，要求4名受其監督的木工，每個工作天向他們支付賄款100至350港元不等，並恫嚇他們若然不服從就會被解僱。2人其後涉嫌從該4名工人接受賄款共逾20萬港元。在另一宗案件，叶致富涉嫌於2022年2月至6月期間向3名木工收取賄款逾2萬港元及6條香煙。有關木工擔心失去工作機會而不情願地答應支付賄款及提供香煙。